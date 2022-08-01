Українці сильніші за будь-які ракети та снаряди: Зеленський про спроби ворога зруйнувати потенціал нашої країни

Російські терористи, які множать військові злочини в нашій країні, сподіваються, що їм вдасться зруйнувати соціальний і виробничий потенціал України і пройтися руїнами країни, але в них нічого з цього не вийде.

Про це заявив у відеозверненні президент Володимир Зеленський.

«Україна та наші люди, наші можливості точно потужніші, ніж будь-які російські ракети та снаряди», — упевнений глава Української держави.

Наразі російська армія намагається посилити позиції в окупованих південних регіонах нашої країни, збільшує активність на відповідних напрямках. Частину російських сил із їхніх позицій на сході перекидають на південь — Херсонщину та Запорізьку область… Але це їм там не допоможе, упевнений Володимир Зеленський.

«Жоден із російських ударів не залишається без відповіді наших військових та розвідників. Збройні Сили України готові відповідати на будь-яку нову активність окупантів», — переконаний український лідер.

За його словами, росія стратегічно не має шансів перемогти в цій війні. Тому українцям треба триматися, щоб і на тактичних рівнях держава-терорист відчувала свій програш.

«Потрібно триматися на півдні, на сході та всюди. Триматися в обороні, дипломатії, в політиці. Зберігати нашу єдність — і не лише до перемоги, а й після неї, щоби якісно відновити все зруйноване окупантами. Вірю, що ми це зробимо. Що б не сталося і що б не планували окупанти, ми маємо робити своє — захищати нашу державу та дбати один про одного. Чим ефективнішим будемо ми в цьому — всі ми, всі громадяни України — тим швидше досягнемо перемоги», — запевнив президент нашої країни.

Нагадаємо, напередодні в Офісі глави держави відреагували на смерть українського бізнесмена Олексія Вадатурського, який загинув разом із дружиною у власному будинку у Миколаєві від прицільного удару армії рф.

115

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter