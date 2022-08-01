«Все змінилося навколо мене і продовжує змінюватися»: Віра Брежнєва відреагував на чутки про розлучення

Співачка Віра Брежнєва, яка виїхала з країни-агресора до Європи та допомагає українцям, відреагувала на чутки про розлучення з Костянтином Меладзе. Російські ЗМІ тероризують неугодних артистів, які засудили війну, вкиданням фейків про знаменитостей. Брежнєва не стала винятком. Її вкотре розлучають із чоловіком.

Коментувати чутки співачка не стала. Вона поділилася в Інстаграм-сторіс своїми переживаннями під час війни та розповіла, як змінилося її життя. За словами Віри, за останні місяці в неї у телефоні дуже мало фото.

«Я задумалася, чи маю взагалі свої фото. Справжньої мене. Зайшла до альбому, є все: війна, звіти, скріншоти, чоловік, діти, собака, мати, родина, фото природи. Мене немає», — пише Брежнєва.

Так вона спростувала плітки про розрив із Меладзе. До речі, в одному з коментарів колишня дружина Костянтина Яна підтвердила, що вони бачилися в аеропорту в Європі та «в нього все гаразд у сім'ї».

Також Віра зізналася, що за місяці війни перестала помічати зміни своєї зовнішності та показала одне зі свіжих фото без фільтрів.

«Записувала відео для однієї польської компанії з вдячністю за допомогу українцям. Вибираючи локацію, зробила фото. Волосся стало таким довгим», — написала співачка.

Брежнєва пише, що, як і всі українці, переживає складний період трансформацій.

«У моєму близькому оточенні змінюються усі. Разом і окремо. Навіть зараз я вже не та, що була два місяці тому. Така кількість болю не може не змінити людину. Але я намагаюся дбайливо, ніжно і трепетно оберігати любов, яка є всередині мене. Любов, добро і світло», — пише Віра.

Свою енергію вона трансформує на допомогу українцям, знаходить опору в сім'ї та у друзях.

Раніше Віра Брежнєва розповіла, як змінила її війна.

Фото instagram.com/ververa

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