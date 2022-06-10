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«У цих очей, зморшок, сивини немає бажання ховатися за фільтрами»: Віра Брежнєва розповіла, як змінила її війна

21:45 10 червня 2022
Віра Брежнєва

Співачка Віра Брежнєва, яка організувала гуманітарний хаб у Варшаві, вперше за час війни зустрілася з мамою та сестрами. Відзначали 70-річчя матері. У повному сімейному складі вони збиралися п'ять років тому. На радощах Брежнєва показала відео в Інстаграмі.

«Останнього разу ми збиралися у такому складі рівно 5 років тому. З цього приводу. День народження нашої матусі. Головна цінність була, є та буде — наша сім'я. А найкращий подарунок для мами, особливо зараз — побачити своїх 4 дочок нехай навіть всього на добу», — підписала Віра відео.

Також у сторіс вона опублікувала свої фото та розповіла, що почувається іншою. Її не лякають нові зморшки, сиве волосся та інше, те, що раніше здавалося важливим. Брежнєва пише, що зараз відчула себе справжньою.

«За 105 днів відвикла від себе. Війна змінила ставлення до всього. Відображення у дзеркалі не хвилювало. Але раптом на фото побачила себе з боку. Ми вже ніколи не будемо такими, як раніше. І я вже розумію, що стаю іншою. Новою. Тепер у цих очей, зморшок, сивини немає бажання ховатися за фільтрами, бажання сподобатися, але є бажання ЖИТИ.

Без панцирів та масок. Чесною із собою. Уразливою. Але наповненою любов'ю, всесвітньою ніжністю та світлом", — пише Брежнєва.

Нагадаємо, у росЗМІ з'явилися чергові чутки про розлучення співачки з продюсером та композитором Костянтина Меладзе. Подружжя на них не реагує.

Фото instagram.com/ververa

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