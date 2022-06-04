Віра Брежнєва більше не повернеться до рф: стало відомо про важливе рішення співачки

Українська співачка Віра Брежнєва не має наміру повертатися до росії після її нападу на Україну. Про це заявила колишня PR-менеджер співачки Анастасія Драпеко, пише 360.

«Ні, не працюю з Вірою Брежнєвою. Брежнєвої більше немає у Росії, вона сюди не повернеться» , — розповіла Драпеко.

Нагадаємо, що наприкінці березня стало відомо про від'їзд із країни Віри Брежнєвої разом зі своїм чоловіком та продюсером Костянтином Меладзе. Сімейний тандем вирушив до Італії, де, за словами співачки, вона займається волонтерською роботою у пункті гуманітарної допомоги.

Пізніше Брежнєва стала регулярно літати з Італії до Польщі, де у місті Люблін формує посилки за допомогою українців та завантажує їх у фури. І там же, на складі, вона поділилася головною проблемою, яка зараз постала перед працівниками центру: виявляється, допомоги приходить так багато, що не вистачає фур для її доставки.

А працювати волонтерам доводиться так багато, що речі швидко стають непридатними. Зокрема, Віра затерла штани під час навантажень.

Як писали «ФАКТИ», Віру Брежнєву та композитора Костянтина Меладзе знову розлучають у ЗМІ. З'явилися чергові чутки про розлучення зіркової пари. Начебто причиною стала війна. З початку російського вторгнення Віра Брежнєва підтримала Україну, вона організувала волонтерський штаб у Польщі та допомагає збирати гуманітарну допомогу та засоби для постраждалих у війні.

Костянтин поки що мовчить про війну. РосЗМІ пишуть, що на тлі цього у парі виникли розбіжності. Нібито Меладзе боїться втратити свій бізнес у рф.

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