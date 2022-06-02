34.72 / 35.75 36.65 / 38.03
Київ: +25
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Брежнєву та Меладзе знову розводять у ЗМІ

12:04 2 червня 2022
Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе

Співачку Віру Брежнєву, яка під час війни стала волонтером у Польщі, та композитора Костянтина Меладзе знову розводять у ЗМІ. З'явилися чергові чутки про розлучення зіркової пари. Начебто причиною стала війна. З початку російського вторгнення Віра Брежнєва підтримала Україну, вона організувала волонтерський штаб у Польщі та допомагає збирати гуманітарну допомогу та засоби для постраждалих у війні.

Костянтин поки що мовчить про війну. РосЗМІ пишуть, що на тлі цього у парі виникли розбіжності. Нібито Меладзе боїться втратити свій бізнес у Росії.

Поки що ні Меладзе, ні Брежнєва на чутки про розлучення не реагували.

Втім, це вже не вперше розводять зіркову пару. На цей раз «новина» з'явилася в росЗМІ, які влаштували цькування знаменитостям, які виступили проти так званої «спецоперації».

Тим часом брат Костянтина співак Валерій Меладзе, який живе в Москві і має там бізнес, виступив проти російського вторгнення.

Також про свою позицію заявила старша дочка Брежнєвої Соня, яка живе у США.

92

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ілона Щипенко

«Ти вже ніхто ні для рашки, ні для України»: на Запоріжчині люди обурені колаборанткою, яка роздає вкрадені пенсії

Попелиця

Як позбутися попелиці на городі та у саду: сім простих способів

Багато хто і не здогадується, що сантехніку можна чистити так: ефективний засіб всього з 2 інгредієнтів видаляє навіть «віковий» бруд (відео)

Багато хто і не здогадується, що сантехніку можна чистити так: ефективний засіб всього з 2 інгредієнтів видаляє навіть «віковий» бруд (відео)

Полийте цим огірки, перець та томати у холодну погоду, і врожай буде просто величезним (відео)

Полийте цим огірки, перець та томати у холодну погоду, і врожай буде просто величезним (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.