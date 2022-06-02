Брежнєву та Меладзе знову розводять у ЗМІ

Співачку Віру Брежнєву, яка під час війни стала волонтером у Польщі, та композитора Костянтина Меладзе знову розводять у ЗМІ. З'явилися чергові чутки про розлучення зіркової пари. Начебто причиною стала війна. З початку російського вторгнення Віра Брежнєва підтримала Україну, вона організувала волонтерський штаб у Польщі та допомагає збирати гуманітарну допомогу та засоби для постраждалих у війні.

Костянтин поки що мовчить про війну. РосЗМІ пишуть, що на тлі цього у парі виникли розбіжності. Нібито Меладзе боїться втратити свій бізнес у Росії.

Поки що ні Меладзе, ні Брежнєва на чутки про розлучення не реагували.

Втім, це вже не вперше розводять зіркову пару. На цей раз «новина» з'явилася в росЗМІ, які влаштували цькування знаменитостям, які виступили проти так званої «спецоперації».

Тим часом брат Костянтина співак Валерій Меладзе, який живе в Москві і має там бізнес, виступив проти російського вторгнення.

Також про свою позицію заявила старша дочка Брежнєвої Соня, яка живе у США.

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