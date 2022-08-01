Журналісти розповіли про тиск влади на ЗМІ, що написали про видачу ліцензії 1xBet: у ОП відреагували

Керівник волонтерського медіапроєкту InformNapalm Михайло Макарук звинуватив Офіс президента у тиску на засоби масової інформації з нібито вимогою видалити критичні матеріали про видачу під час війни ліцензії російському букмекеру 1xBet.

Так, в ефірі телеканалу «Еспресо» Макарук заявив про те, що нібито генеральний директор Директорату з питань інформаційної політики Офісу президента Ірина Побєдоносцева дзвонила до ряду інтернет-видань, що передрукували розслідування InformNapalm про сприяння радника заступника голови ОП Бориса Баума у видачі ліцензії на букмекерську діяльність в Україні 1xBet, із вимогою видалити ці матеріали.

«Ми отримали від ряду інтернет-видань відомості про те, що з ОП одна з посадовців дзвонила з проханням негайно заблокувати матеріали з передруком статті InformNapalm по 1xBet. Таких дій ніколи не було від початку існування команди InformNapalm. Ім'я цієї людини — Ірина Побєдоносцева, вона так представлялася офіційно нашим друзям», — заявив Михайло Макарук в ефірі телеканалу.

Водночас Ірина Побєдоносцева в коментарі Delo.ua наголосила, що нікому не дзвонила з цього питання і повністю відкинула звинувачення.

«Це абсолютна неправда, я нікому не дзвонила. Не знаю, чому пан Макарук, ми з ним колись багато спілкувалися, зробив таку заяву», — заявила Побєдоносцева.

Нагадаємо, понад 26 тисяч українців підписали петицію до президента України Володимира Зеленського з вимогою заборонити діяльність російського букмекера 1xBet в Україні, якому в березні та квітні 2022 року, у розпал війни росії проти України, КРАЇЛ видала ліцензії. Реакція правоохоронних органів на цю інформацію поки що відсутня.

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