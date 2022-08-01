Як записати українську дитину до школи у Польщі: стали відомі деталі

Незабаром розпочнеться новий навчальний рік, і для багатьох дітей-біженців він проходитиме у школах Польщі, уряд якої фінансово допомагає сім'ям з підготовкою дитини до навчання.

Про те, як записати дитину до польської школи, розповіла співзасновниця фонду «Незламна Україна» Вікторія Гнап, пише РБК-Україна.

«Якщо батьки тільки-но поїхали до Польщі, то їм слід якнайшвидше ознайомитися з офіційною інформацією на урядових ресурсах Польщі. Для цього створено спеціальні сайти, де вся інформація подається дуже доступно та ще й українською мовою. Достатньо лише загуглити», — зауважила вона.

За словами Вікторії, правила та процедура вступу до шкіл Польщі детально описані на урядовому сайті країни .

Спочатку потрібно обрати навчальний заклад із переліку шкіл Польщі.

Далі треба подати заяву про прийняття школяра на навчання. Це може зробити хтось із батьків або офіційний опікун дитини. До заяви слід додати документи, які підтверджують відвідування дитиною школи в Україні. Перекладати всі ці документи на польську немає потреби.

Третій крок — подати всі документи директору обраної школи. Для подання заявки потрібні свідоцтво про народження, табель із попереднього класу, особиста справа, характеристика та карта вакцинації школяра.

Якщо ви виїхали до Польщі без документів, які підтверджують навчання дитини, тоді треба написати заяву про загальні роки навчання дитини у школі України та вказати школу/школи, де до того навчалася дитина.

Вікторія Гнап нагадує, що у польських державних школах навчання дітей та підлітків віком від 7 до 18 років — безкоштовне та обов'язкове, як і в Україні.

Нагадаємо, у липні у Польщі запрацювала нова програма фінансової допомоги для українців.

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