Сотні злотих на підготовку до школи: українці у Польщі зможуть отримати додаткові виплати на дітей

Влада Польщі, де після 24 лютого опинилося найбільше українських жінок та дітей, почала приймати заявки від українців на отримання фінансової допомоги для школярів, які навчаються у цій країні.



Грошова допомога українським школярам у Польщі надаватиметься за програмою «Dobry start». Гроші у сумі 300 злотих (близько 1880 гривень) дають батькам, щоб вони могли підготувати дитину до школи та купити потрібне приладдя. Про це повідомляє VisitUkraine.today.



Допомогу надають особам віком до 20 років, а людям з інвалідністю — до 24 років.

Кошти за програмою «Dobry start» виплачують усім школярам, тож довідки про доходи від батьків не вимагають.

Українці, які приїхали до Польщі після початку російської агресії, можуть отримувати таку допомогу нарівні з поляками. Вони повинні відповідати таким критеріям:

- є батьками або опікунами дитини, яка навчається у польській школі;

- вони мають дозвіл на постійне проживання у Польщі або вони підпадають під дію спеціального закону про допомогу громадянам України (військові біженці);

- у них є номер PESEL на себе та дитину.

Для подання заявки необхідно мати:

- індивідуальний номер PESEL;

- польський номер телефону та електронну пошту;

- рахунок у польському банку

Батьки можуть подати заявку на порталі [email protected] MRiPS, на сайті PUE ZUS, а також за допомогою електронного банкінгу.

Заявки приймають до 30 листопада 2022 року. Детальна інструкція, як подати заявку через портал ZUS, є на сайті.

Нагадаємо, у Польщі спростили українцям спростили отримання Карти поляка.

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