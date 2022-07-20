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Суспільство та люди

Сотні злотих на підготовку до школи: українці у Польщі зможуть отримати додаткові виплати на дітей

15:59 20 липня 2022
школярі

Влада Польщі, де після 24 лютого опинилося найбільше українських жінок та дітей, почала приймати заявки від українців на отримання фінансової допомоги для школярів, які навчаються у цій країні.

Грошова допомога українським школярам у Польщі надаватиметься за програмою «Dobry start». Гроші у сумі 300 злотих (близько 1880 гривень) дають батькам, щоб вони могли підготувати дитину до школи та купити потрібне приладдя. Про це повідомляє VisitUkraine.today.

Допомогу надають особам віком до 20 років, а людям з інвалідністю — до 24 років.

Кошти за програмою «Dobry start» виплачують усім школярам, тож довідки про доходи від батьків не вимагають.

Українці, які приїхали до Польщі після початку російської агресії, можуть отримувати таку допомогу нарівні з поляками. Вони повинні відповідати таким критеріям:
- є батьками або опікунами дитини, яка навчається у польській школі;
- вони мають дозвіл на постійне проживання у Польщі або вони підпадають під дію спеціального закону про допомогу громадянам України (військові біженці);
- у них є номер PESEL на себе та дитину.

Для подання заявки необхідно мати:
- індивідуальний номер PESEL;
- польський номер телефону та електронну пошту;
- рахунок у польському банку

Батьки можуть подати заявку на порталі [email protected] MRiPS, на сайті PUE ZUS, а також за допомогою електронного банкінгу.

Заявки приймають до 30 листопада 2022 року. Детальна інструкція, як подати заявку через портал ZUS, є на сайті.

Нагадаємо, у Польщі спростили українцям спростили отримання Карти поляка.

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