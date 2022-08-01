Україна візьме участь у Дитячому «Євробаченні-2022», попри війну. Суспільне Мовлення долучиться до 20-го Дитячого пісенного конкурсу «Євробачення», яке проходитиме 11 грудня в Єревані (Вірменія) і обере свого представника.

Незабаром буде оголошено національний відбір та розпочнеться прийом заявок на участь у пісенному конкурсі із власною оригінальною піснею.

Нагадаємо, минулого року в Парижі 14-річна Малена здобула перемогу серед 19 країн-учасниць. Для Вірменії це друга перемога на Дитячому «Євробаченні».

Україну в Парижі представляла 14-річна переможниця національного відбору Олена Усенко з піснею «Важіль» та посіла 6-е місце.

Нагадаємо дитячий пісенний конкурс «Євробачення» вперше провели 2003 року. Відтоді в ньому взяли участь загалом 40 країн. Україна бере участь у конкурсі з 2006 року. У 2012 Анастасія Петрик з піснею «Небо» здобула першу і поки єдину в цьому в цьому конкурсі перемогу. Україна двічі посідала друге місце (у 2008 та 2013 роках).

Наша країна завдяки перемозі гурту Kalush Orchestra отримала право приймати доросле «Євробачення» у 2023 році. Але через війну конкурс перенесли до Великобританії. Як обіцяють організатори, «Євробачення» пройде від імені України.

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