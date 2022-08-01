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Події

Пожежа у центрі Одеси: горить пам'ятка архітектури, людей евакуювали

12:23 1 серпня 2022
будинок

В Одесі сталася пожежа у житловому будинку на вул. Катерининська, 35. Горить пам'ятка архітектури — прибутковий будинок Шестопала-Чернігова, повідомили у ДСНС.

«1 серпня о 09:38 в Одесі на вул. Катерининській, 35 у шестиповерховому житловому будинку виникла пожежа даху. Станом на 10.25 площа пожежі становить близько 300 м кв», — йдеться у повідомленні.

З будинку евакуювали 30 мешканців. Попередньо жертв та постраждалих немає.

За попередньою інформацією, спалах відбувся у незаконно побудованій мансарді, передає «Думська».

За інформацією ресурсу, площа займання становила вже 400 кв. м. Через планування мансарди рятувальники не мають доступу до всіх приміщень, що ускладнює ліквідацію пожежі.

До роботи залучено 14 одиниць техніки та 76 осіб особового складу.

За інформацією «Думської», надбудова над історичною будівлею належить експрокурору Одеської області В'ячеславу Трунову.

Це був довгобуд — реконструкція горища розпочалася ще у 2006 році. Різні інстанції неодноразово визнавали незаконними роботи. Їх на якийсь час зупиняли, але потім відновлювали. Будівництво завершилося у 2015 році.

Нагадаємо, у ніч на 23 липня рашисти завдали потужного удару по одеському порту. Це один з найпотужніших за весь час обстрілів Одеси. Тоді в порту виникла сильна пожежа.

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