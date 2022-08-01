В Аргентині дівчину-арбітра жорстоко вдарили кулаком по голові: жахливий момент потрапив на відео

Поєдинок однієї з регіональних ліг першості Аргентини з футболу між «Індепенденсією» та «Гарменсе» не був дограний через те, що один з гравців ударив кулаком по голові дівчину-арбітра, повідомляє TyC Sports.

У другому таймі за рахунку 2:1 на користь господарів поля 30-річна рефері Далма Кортаді зафіксувала фол, а потім показала жовту картку голкіперу «Індепенденсії», який висловив невдоволення її рішенням. Одноклубник воротаря Крістіан Тіроне скипів через такий вердикт судді і підло вдарив ззаду служительку Феміди кулаком у потилицю. На допомогу колезі, котра впала на газон, кинувся асистент арбітра, а футболіста-хулігана прямо на полі затримала поліція.

Після того, як пристрасті вщухли, поєдинок був перерваний, а дівчину-арбітра, яка мала запаморочення і блювоту, доправили для обстеження до лікарні.

«Нехай переможе правосуддя, і ця людина заплатить за те, що вона зробила. Стать тут не має значення», — сказала постраждала Далма Кортаді.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Бразилії футбольний тренер ганебно вдарив головою красуню-рефері.

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