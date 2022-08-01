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Україна

«Зі мною воюють іноземці»: син загиблого телеведучого Ігоря Пелиха став військовим

20:15 1 серпня 2022
Іван Пелих

Син українського продюсера, телеведучого та журналіста Ігоря Пелиха, який загинув у 2009 році, вирішив захищати Україну від окупантів. Тому вступив до Першої міжнародної роти спеціального призначення, а після навчань вирушив на передову. Про це Іван повідомив в Інстаграмі.

«Хто б подумав, що після майже півторарічної паузи між постами перша фотка буде десь на спалених околицях Луганської області. Тримаємось», — написав Іван, продемонструвавши світлини спаленої техніки.

Й додав, що разом із ним нашу державу боронять іноземці.

«Новодружівськ, Лисичанськ, Сіверськ, Григорівка та Серебрянка стали для нас місцями, де ми навчилися функціонувати як злагоджений підрозділ у складі якого воюють Українці, Грузини, Білоруси, Американці, Канадійці, Шведи, Французи, Британці, Тайванці та Новозеландці», — написав Іван.

8 травня 2009 року Ігор Пелих трагічно загинув у ДТП, яка сталась в Києві. Телеведучому було лише 35. У нього залишилися тоді дружина та троє маленьких дітей.

Раніше про фронтові будні розповів відомий журналіст Павло Казарін, який з перших днів війни пішов на війну захищати Україну.

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