Дуже нелегкий час для України: астрологиня розповіла, які небезпеки таїть у собі серпень

Багато астрологів зазначали, що кінець липня — це підготовка до контрнаступу ЗСУ, який обов'язково розпочнеться у серпні.

Астрологиня Ксенія Базиленко прогнозує, як і її колеги, що серпень буде складним для України, повідомляє УНН.



Вона не відкидає ескалацію на фронті з боку російських окупантів, непросту боротьбу українських військових.

За її словами, особливо сильний астрологічний показник — поєднання Марса, Урану та північного вузла. Це рідкісне з'єднання. Воно діє так само, як і затемнення. Марс — це дії та вчинки, північний вузол — це мета нашого розвитку, Уран — планета великих раптових змін, адже він є реформатором.

«Це поєднання несе у собі як великі можливості, так і великі руйнування для всього світу, особливо у політичному та економічному напрямах. Ці складні зміни необхідні нам для еволюції та подальшого розвитку», — зазначає Базиленко.

Астрологиня звертає увагу на те, що можливе посилення агресії з боку ворога, у тому числі й ракетних ударів.

«Для України серпень несе серйозне загострення бойових дій з боку країни-агресора, може збільшуватися кількість ракетних ударів, особливо у першій половині місяця», — уточнила вона.



За прогнозом Базиленко, протягом усього серпня у світових лідерів майже не буде змоги домовитися. Це може призвести до фатальних помилок, які матимуть негативні наслідки.

Крім того, можливе обмеження свобод навіть там, де начебто ситуація більш-менш спокійна.

Особливо гостро відчутною буде світова інфляція та зростання цін. У відповідь на жорстку поведінку урядів деяких країн цілком можливо, що населення влаштовуватиме мітинги та демонстрації. Це може призвести до посилення напруги та нових військових конфліктів.

Базиленко радить людям вибрати правильну стратегію поведінки, щоб імпульсивність та спалахи гніву не призвели до тяжких особистих наслідків.

За її прогнозом, Тельці, Водолії, Леви та Скорпіони, народжені у період з 11 по 13 число, можуть втрачати контроль над собою. У цих людей можуть відбутися вимушені зміни у житті, і слід поставитися до них якомога спокійніше.

А ось Риби, Козороги, Діви та Раки, народжені в той самий час, відчують позитивні зміни долі.



Нагадаємо, за прогнозом відомого астролога Влада Росса, у серпні буде велика битва за південь України, зокрема, за Херсон. Він упевнений, що у Херсоні росіяни потраплять в оточення, а українці здобудуть перемогу.

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