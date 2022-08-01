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Суспільство та люди

Життя людей набагато важливіше: у Києві наземний транспорт зупинятиметься на час повітряних тривог

14:36 1 серпня 2022
тролейбус

З 1 серпня у Києві наземний транспорт зупинятиметься на час повітряної тривоги. Про це повідомили у міській адміністрації. Рішення ухвалила Рада оборони столиці.

«Згідно з рішенням Ради оборони міста Києва, КП „Київпастранс“ та керівники приватних компаній, що надають послуги з перевезення пасажирів, під час повітряної тривоги повинні зупиняти рух транспорту, обравши безпечне місце відповідно до Правил дорожнього руху та забезпечити для пасажирів можливість залишити салон. Після цього пасажири мають пройти до найближчого укриття», — йдеться у повідомленні.

Метрополітен під час повітряної тривоги не здійснюватиме перевезення наземними ділянками та закриватиме роботу станцій відкритого типу.

Раніше ми розповідали, як настроїти повідомлення про повітряну тривогу у додатку «Київ Цифровий».

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