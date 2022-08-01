Легкоатлетка Олена Говорова на аукціоні продала свою медаль чемпіонату світу, щоб допомогти ЗСУ

На благодійному вечері-аукціоні «Перемога починається з тебе» українська легкоатлетка Олена Говорова виставила на продаж свою медаль чемпіонату світу в Афінах 1997 року.

На аукціоні, проведеному за підтримки благодійних фондів «Рідна Оболонь» та «Синтез України», бронзова медаль Говорової була продана за 6 тис. доларів.

Як зазначив співзасновник фонду «Рідна Оболонь» та депутат Київради від «Слуги народу» Владислав Трубіцин, усі кошти зібрані на аукціоні пішли на допомогу конкретним підрозділам ЗСУ та Територіальної оборони, що захищають Україну на передовій. Своєю чергою голова Оболонської райдержадміністрації та співзасновник фонду «Рідна Оболонь» Кирило Фесик наголосив, що сьогодні усі мають об'єднати свої зусилля для пришвидшення нашої перемоги.

Виступаючи перед присутніми, спортсменка зазначила: «Коли мене запитали, чи не шкода тобі віддавати свою медаль, я відповіла, що у мене навіть думки такої не було. Це не моя медаль, а моєї країни, кожного з вас. Це медаль моєї України, яку я захищала на спортивних майданчиках. Моя країна надала мені таку змогу займатися найулюбленішою справою все своє життя і зараз ця медаль може захищати нашу країну».

Також Говорова підкреслила, що для неї та для усієї збірної України ця медаль особлива.

«В 1997 році на чемпіонаті світу в Афінах ми не були такою великою командою, нас небагато було, але ми зайняли 5 місце у світі. Ми тоді обійшли русню, вони були 9-ті, а ми були 5-ті», — сказала спортсменка.

Загалом на аукціоні було реалізовано понад 50 лотів, серед яких були антикварні предмети, рідкісні книги про Україну, твори українських живописців, старовинні ікони та трофеї українських захисників, здобуті в боях з окупантами. Крім того, на аукціоні продали знамениті марки, присвячені героїчній обороні України з підписами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, автора фрази «русскій воєнний корабль іді на х.» Романа Грибова та гендиректора «Укрпошти» Ігоря Смілянського.

«Сьогодні нам вдалося акумулювати близько 4 млн гривень, що підуть на допомогу нашим героям, які захищають Україну зі зброєю в руках», — повідомив після аукціону Владислав Трубіцин.

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