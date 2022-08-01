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Події

Передавав росії дані про учасників АТО: мешканцю Київщини загрожує серйозний термін

17:56 1 серпня 2022
офіс

Офісом Генерального прокурора направлено до суду обвинувальний акт щодо громадянина України за фактом державної зради.

Розслідуванням встановлено, що у березні 2022 року під час окупації російськими військами Бучанського району Київської області мешканець села Луб'янка надавав окупантам інформацію про місця проживання учасників АТО та інших осіб, які користувалися вогнепальною зброєю та могли чинити опір.

Отримавши такі дані, російські окупанти катували учасника АТО, на якого вказав зрадник.

Також з метою подальшої співпраці з ворогом та отримання інформації, підозрюваний намагався вступити на службу до лав ЗСУ. Його викрили правоохоронні органи.

Нагадаємо, у Сумській області співробітники СБУ затримали двох російських агентів, які збирали інформацію про розміщення ЗСУ та загонів тероборони в області.

А у Кривому Розі затримали чиновника, який коригував вогонь по місцевому аеропорту.

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