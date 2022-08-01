«Зливали» важливу інформацію про ЗСУ та озброєння: у Сумській області затримано шпигунів ворога
На Сумщині співробітники СБУ затримали двох російських агентів, які збирали інформацію про розміщення ЗСУ та загонів тероборони в області.
Як повідомили у спецслужбі, двоє чоловіків збирали інформацію про місця дислокації, кількість військових та озброєння, а також наявні укріплення.
За оперативною інформацією, ці дані ворог планував використати для можливого переправлення на територію Сумщини диверсійно-розвідувальних груп.
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Зрадників завербували російські спецслужби під час повномасштабного вторгнення в Україну. Вони інформували своїх кураторів про ситуацію у прикордонних районах.
Зловмисники робили фото- та відео українських військових об'єктів та передавали файли з прив'язкою до місцевості своїм кураторам у фсб.
Затриманим повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про затримання на Закарпатті агента фсб росії, який працював під маскою волонтера.682
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