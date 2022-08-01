39.40 / 40.82 39.76 / 41.45
Київ: +26
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

«Зливали» важливу інформацію про ЗСУ та озброєння: у Сумській області затримано шпигунів ворога

12:48 1 серпня 2022
СБУ

На Сумщині співробітники СБУ затримали двох російських агентів, які збирали інформацію про розміщення ЗСУ та загонів тероборони в області.

Як повідомили у спецслужбі, двоє чоловіків збирали інформацію про місця дислокації, кількість військових та озброєння, а також наявні укріплення.

За оперативною інформацією, ці дані ворог планував використати для можливого переправлення на територію Сумщини диверсійно-розвідувальних груп.

Читайте також: Збирала секретну інформацію: СБУ виявила у Кабміні російського «крота»

Зрадників завербували російські спецслужби під час повномасштабного вторгнення в Україну. Вони інформували своїх кураторів про ситуацію у прикордонних районах.

Зловмисники робили фото- та відео українських військових об'єктів та передавали файли з прив'язкою до місцевості своїм кураторам у фсб.

Затриманим повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про затримання на Закарпатті агента фсб росії, який працював під маскою волонтера.

682

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Софія Ротару

«Перехитрила всіх»: стало відомо, де зараз знаходиться Софія Ротару

Гороскоп

Тельців чекає багатство, а Терези — реалізація здібностей та талантів: гороскоп від Анжели Перл на тиждень з 1 по 7 серпня

Українські пенсіонери можуть отримати доплату до пенсії у розмірі 6600 грн.: як це зробити

Українські пенсіонери можуть отримати доплату до пенсії у розмірі 6600 грн.: як це зробити

Борис та Керрі Джонсон

Борис та Керрі Джонсон зіграли пишне весілля — через рік після вінчання

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту