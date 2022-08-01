Вимагав за «послуги» 4 тисячі доларів: у Львові затримали «бізнесмена», який переправляв чоловіків за кордон
Поліцейські перекрили ще один канал незаконного переправлення за кордон чоловіків призовного віку. На цей раз схему організував мешканець Львова.
Як повідомили у поліції, ділок виготовляв фіктивні документи для виїзду за межі України за 4 тисячі доларів США.
«Бізнесменом» виявився 29-річний львів'янин. Він обіцяв виготовити медичні документи, які давали право виїзду за кордон чоловікам за умов воєнного стану.
Зловмисника затримали під час отримання частини хабаря у розмірі 2 тисяч доларів США. Незабаром суд обере затриманому запобіжний захід.
Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Правоохоронці встановлюють усіх осіб, які причетні до організації каналу незаконного переправлення осіб через кордон.
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