Вимагав за «послуги» 4 тисячі доларів: у Львові затримали «бізнесмена», який переправляв чоловіків за кордон

Поліцейські перекрили ще один канал незаконного переправлення за кордон чоловіків призовного віку. На цей раз схему організував мешканець Львова.

Як повідомили у поліції, ділок виготовляв фіктивні документи для виїзду за межі України за 4 тисячі доларів США.

«Бізнесменом» виявився 29-річний львів'янин. Він обіцяв виготовити медичні документи, які давали право виїзду за кордон чоловікам за умов воєнного стану.

Зловмисника затримали під час отримання частини хабаря у розмірі 2 тисяч доларів США. Незабаром суд обере затриманому запобіжний захід.

Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Правоохоронці встановлюють усіх осіб, які причетні до організації каналу незаконного переправлення осіб через кордон.

Раніше в Одесі затримали чоловіка, який вивозив за гроші українців призовного віку на територію Молдови.

425

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter