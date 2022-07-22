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Події

Перевозив як багаж у схованці: в Одесі викрили «винахідника», який налагодив «бізнес» щодо доставки військовозобов'язаних до Молдови (фото)

11:12 22 липня 2022
затримання

Українські правоохоронці виявили чергового ділка, який за гроші перевозив чоловіків призовного віку через український кордон.

За інформацією Одеської обласної прокуратури, затримали одесита, який організував незаконне переправлення людей через державний кордон України.

Чоловік за гроші вивозив українців призовного віку на територію Молдови.

Охочих перетнути кордон він переправляв на власному пасажирсько-вантажному мікроавтобусі Mercedes Benz Sprinter у прихованому багажному відсіку.

Ділка затримали при спробі переправити через держкордон України двох чоловіків за 13600 доларів США.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше українські прикордонники затримали групу з восьми осіб, серед яких були син та онук співачки Софії Ротару, яка також намагалася незаконно перетнути кордон з Молдовою. Провідник, громадянин Молдови, готував незаконну втечу на човні. Тоді всіх фігурантів затримали.

Фото прокуратури

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