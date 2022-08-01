Купив довідку за 15 тис. доларів, а виїхати не зміг: в Україні затримали «ухиліста» та «майстра» з виготовлення фальшивок

На Київщині затримали 54-річного чоловіка, який виготовив підроблені документи для призовника, який намагався уникнути служби в армії та бігти за кордон.



Клієнтом зловмисника став 32-річний хлопець. Фейкова довідка про неможливість мобілізації коштувала замовнику понад 15 тисяч доларів, повідомив керівник поліції Київської області Андрій Небитов.



Суд узяв підозрюваного під варту. За незаконне переправлення осіб через держкордон ділку загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львові затримали 29-річного місцевого жителя, який переправляв чоловіків за кордон.



Раніше «ФАКТИ» писали про киянина, який намагаючись виїхати за кордон, попри чинну заборону, став жертвою шахраїв.

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