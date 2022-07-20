Не вдалося стати «пацифістом»: киянин намагався «відкосити» від армії та втекти за кордон, але лише втратив 80 тисяч гривень

Киянин, який тимчасово виїхав зі столиці до Тернопільської області, двічі став жертвою шахраїв, намагаючись виїхати за кордон попри діючу заборону. Як повідомили в областному управлінні поліції, 31-річний мешканець столиці звернувся із заявою про те, що невідомі особи заволоділи його коштами під приводом виготовлення документів для виїзду за кордон.

Поліцейські встановили, що чоловік шукав різні шляхи перетину кордону в умовах воєнного стану і на одному із сайтів натрапив на оголошення про допомогу в оформленні документів. Невідомий обіцяв за 1500 американських доларів виготовити студентський квиток закордонного вузу. Проте після того, як киянин перерахував 50 тисяч гривень, шахрай не вийшов на зв'язок.

Попри це, киянин продовжував шукати інші способи втечі за кордон і в одному із месенджерів знайшов оголошення про виготовлення медичної довідки про непридатність до військової служби. За це пропонувалося заплатити 37 тисяч гривень. Але коли заявник перерахував гроші на рахунок аферистів, історія повторилася.

Відомості за даними фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 ККУ («Шахрайство»). Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

Одночасно «ухилянта» може бути притягнено до відповідальності за частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу України («Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів). Санкція статті передбачає покарання до двох років обмеження волі.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при РНБО України підтвердив законність вручення повісток про заклик на військову службу в пунктах перетину кордону або на блокпостах. Втім, як заявив ветеран АТО Денис Гойко, неправильною є практика, коли військовозобов'язаних, які виїхали за кордон на початку повномасштабної війни в Україні, звинувачують у тому, що вони нібито «ухиляються».

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