«Потрібно боротися за кожен дюйм своєї землі»: екс-зірка UFC захоплений героїзмом українців у війні з росією

Колишній боєць UFC американець Тім Кеннеді (18 перемог, 6 поразок у змішаних єдиноборствах) активно допомагає Україні з початку повномасштабного вторгнення росії до нашої країни.

Його благодійна організація Save Our Allies відправляла великі партії медикаментів та займалася евакуацією людей із тимчасово окупованих територій, а сам Тім уже кілька разів побував у нашій країні після початку війни. Зокрема, він особисто привіз до Дніпра гуманітарну допомогу, де зустрівся з військовими, а також займався організацією евакуації тяжко пораненого під Києвом американського журналіста телеканалу Fox News Бенджаміна Холла.

«путін — я терпіти його не можу. Його держава увірвалася до України, а Бенджі намагався зробити те, що вміє найкраще — репортаж із передової, бо люди мають знати, що відбувається в Україні. Холла страшенно поранили, але його дії героїчні. Це було як у фільмах чи книжках. Найкрасивіша героїчна історія самовідданості. Зараз я не можу вдаватися до подробиць евакуації. Можу сказати вам, що Бенджі — дуже смілива людина», — наводить слова Кеннеді сайт Tribuna.

Також колишній спортсмен, який, будучи снайпером, воював в Іраку та Афганістані, захопився самовідданістю українців, які захищають свої землі від агресора.

Тім Кеннеді зустрічався у Дніпрі з українськими військовими

«Для мене вкрай очевидна одна річ — народ України ніколи не буде підкорений. Українці хоробрі та відважні, сильні та вперті. Люди мають твердість, яку втратила Америка. Вони роботящі, цінують сім'ю та бачать силу один в одному. Це дуже хороше поєднання для війни. Мені соромно, що решта світу не прийшла на допомогу. Це війна не лише за Україну — це війна проти можливості незаконного вторгнення. І Україні потрібні військова допомога та радники. Що потрібно робити вашій країні, щоб перемогти у війні? Нізащо не здаватися. Боріться за кожен дюйм. Не повертайтеся до нормального життя. Ви воюєте за свою країну. За ваш суверенітет. Боріться на пляжах. Воюйте на полях. Боріться за річки, мости. Потрібно боротися за кожен дюйм», — наголосив Тім.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишня перша ракетка світу британець Енді Маррей пожертвував сотні тисяч доларів українським дітям.

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