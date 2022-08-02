Тельці та Леви будуть як ніколи сексуальні, Раки зможуть згорнути гори, а Стрільцям варто остерігатися травм: гороскоп на 2 серпня 2022 року

Місячну добу 2 серпня 2022 року астрологи називають сприятливою та активною. Місяць знаходиться на роздоріжжі Діви та Терезів. Це ідеальний день для налагодження потрібних контактів, а також поліпшення та зміцнення наявних, рішень проблем і боротьби з життєвими труднощами. Зверніть увагу на своє здоров'я, якщо якісь проблеми дадуть себе знати, ігнорувати їх не варто.

У цю місячну добу не можна вирушати в подорожі — вони порушать гармонію дня, а тому цілком можуть виявитися невдалими. Про це пише інформаційний ресурс.

Овен

Вівторок, а розслабитися, на жаль, не вийде. Потрібно постійно тримати руку на пульсі, стежити, як би чого не сталося. Є ризик послизнутися на рівному місці, отримати цеглою по голові — так що надягніть каску і не стійте під стрілою.

Телець

Життєвий потенціал підвищується. Зростають сексуальна енергія, інтуїція, творчі здібності. Імовірний конфлікт з партнером може вирішитися лише внаслідок взаєморозуміння чи серцевої розмови. День вдалий для лікування, зачаття, фізичних вправ.

Близнюки

Можливі розсіяність і невпевненість у собі, що спричинить конфлікти з оточуючими. Небажано складати плани на майбутнє, ухвалювати остаточні рішення. У другій половині дня сприятливі контакти з протилежною статтю.

Рак

Все, за що б ви не взялися сьогодні, може бути реалізовано. Ваша половина вами пишатиметься, адже так приємно усвідомлювати, що з тобою поруч живе талановита людина. Сьогодні цілком можливе приймання гостей. Ви можете доставити багато приємних хвилин своїм близьким. Навчіться радіти з того, що підносить життя.

Лев

Сьогодні ви можете відчути підтримку та допомогу близьких. Ймовірно, здійснення всього позитивного, що намічалося в попередні дні. Зростуть сексуальний потенціал та особиста чарівність, що благотворно позначиться на працездатності та здоров'ї Львів.

Діва

Тривожний стан вказує на те, що романтичні періоди закінчуються, а бажання досягти свого негайно, незважаючи на почуття партнера, зіпсує ваші подальші стосунки. Відкладіть поїздки, подорожі та великі придбання. Крім того, вам доведеться постаратися зробити щось для досягнення гармонії у власному будинку.

Терези

Можливо, у вас з'явиться бажання щось змінити у житті. Але не поспішайте події — сьогодні не найсприятливіший день для кардинальних змін. Ймовірно відновлення старих серцевих уподобань.

Скорпіон

Сприятливий період розширення спілкування. Імовірні нові знайомства чи відновлення старих зв'язків. Життєвий потенціал на високому рівні, що дозволить вам без зусиль упоратися з будь-якою справою. Слід утриматися від подорожей, тривалих подорожей.

Стрілець

День сприятливий для відпочинку. Відкладіть справи, не займайтеся важкою фізичною працею. Випадкова травма чи хвороба може перешкодити виконанню раніше намічених планів. Незабаром можливі неприємні події та звістки.

Козеріг

Сприятливий день нових знайомств, розкріпачення, нових захоплень. Творчий порив, реалізований цього дня, може докорінно змінити ваше життя, піднести на нові, раніше недосяжні висоти. Але не чекайте на допомогу з боку рідних та близьких — робіть усе переважно самі. Хороший день для колективних занять, спілкування.

Водолій

Цей день покаже, наскільки найближчим часом ваші плани зміняться. Зростають духовні, творчі, сексуальні здібності. Ймовірно, намічені плани зазнають змін. Слідкуйте за прикметами і правильно їх тлумачте.

Риби

Напружений день, який пройде під знаком перевірки життєвих принципів та світогляду. Можливо вам і сьогодні доведеться відстоювати свої погляди, захищати власні інтереси. Намагайтеся не потрапляти під чиїсь поганий вплив. У другій половині дня можливе погіршення настрою та самопочуття.

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