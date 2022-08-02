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Україна

«Не може бути ілюзії, що Росія утримається від спроб зірвати український експорт зерна», — Зеленський

10:12 2 серпня 2022
Президент Зеленський

«Сьогодні почалося виконання ініціативи щодо експорту українського зерна та іншої агропродукції з наших портів на Чорному морі. Перше судно, яке перевозить 26 тисяч тонн кукурудзи, вийшло з порту Одеси,» — сказав Володимир Зеленський.

У своєму відеозверненні Президент України Володимир Зеленський зазначив.

«Станом на зараз іще не час робити будь-які висновки та прогнозувати подальші події. Але порт запрацював, експортний рух почався, і це можна назвати першим позитивним сигналом того, що є шанс зупинити розгортання продовольчої кризи у світі.

Наразі все залежить від виконання безпекових параметрів ініціативи, а це — відповідальність партнерів, насамперед Організації Об’єднаних Націй і Туреччини. У нас не може бути ілюзії, що Росія просто утримається від спроб зірвати український експорт. Росія послідовно провокувала голод в країнах Африки та Азії, які традиційно імпортували значні обсяги українського продовольства. А зараз, в умовах надзвичайної спеки цьогоріч у Європі, загроза цінової кризи та певного продовольчого дефіциту є також і для частини європейських країн.

Своєї черги на відправлення вже чекають 16 суден, і ми готові зробити належний внесок у стабілізацію світового ринку продовольства.

Для нашої держави це теж має значну користь, і питання не лише в мільярдах доларів валютної виручки. До вирощування експортних аграрних культур залучені близько півмільйона українців, а якщо додати суміжні галузі, то це плюс мільйон робочих місць. Звідси й відповідна державна увага до виконання експортної ініціативи. Це справді потрібно нашим людям".

Нагадуємо, що 22 липня, у Стамбулі відбулося підписання угоди щодо українського зерна. Україна підписала документ із Туреччиною та ООН.

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