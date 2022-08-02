Порно за участю трирічної доньки обійшлося подружжю з Дніпропетровщини у дев'ять років ув'язнення

У Дніпропетровській області суд засудив до 9 років в'язниці подружжя, яке займалося створенням дитячої порнографії за участю малолітньої доньки. Це не перший подібний випадок в області.



Як повідомили в обласній прокуратурі, подружжя з Дніпропетровщини визнано винним за фактами виготовлення, розповсюдження та примусу малолітньої дитини до участі у створенні дитячої порнографії.



Прокурори в суді довели, що з липня 2019 року по січень 2020 року батько та мати розбещували свою трирічну доньку. Відволікаючи мобільним телефоном, жінка чинила розпусні дії щодо дівчинки, а чоловік здійснював фото та відеозйомку порнографічного характеру. Надалі фото та відео вони розповсюджували в інтернеті через Telegram.



Під час проведення обшуку за місцем проживання горе-батьків правоохоронці вилучили фото та відеоматеріали з дитячою порнографією на мобільних телефонах та флеш накопичувачах, крім цього, було виявлено сліп-пакети з наркотичним засобом — «канабіс».



У суді обвинувачені провину не визнали.

Раніше у сільській місцевості Дніпропетровської області поліція виявила кілька порностудій, де знімали дитячу порнографію.

904

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter