Восени росія запропонує Україні оманливий мир: відомий астролог розповів, як розвиватимуться події на фронті у серпні, та попередив про загрозу

У липні та серпні ситуація на фронті почне змінюватися на користь України. Про це написав у Facebook відомий астролог Дмитро Уранус.

«У липні поступово ситуація на фронті почне змінюватись на користь України, ближче до серпня, і особливо у серпні. Телець знак України, і бог війни Марс втратить свій натиск і силу проходячи Тельцем. Марс перестане благоволити агресору у липні. Наприкінці липня і на початку серпня, Марс вступить у з'єднання з Місячним Вузлом і Ураном у Тельці. Це дуже рідкісний та історичний аспект, який буває 1 раз на 167 років! Востаннє такий аспект був у травні 1855 року, коли союзні війська висадили десант у Керчі та розпочали наступ на Севастополь. Після такого аспекту протягом кількох місяців прискорилася військова поразка Росії у кримській війні, і у вересні 1855 року сталося падіння Севастополя», — написав він.

За його прогнозом, «починаючи з серпня 2022 року якоюсь мірою подібні події знову повторяться в історії росії».

«На той час у Росії обов'язково трапляться несподівані події у військово-політичній сфері. Швидше за все, з серпня, і протягом осені, росія почне зазнавати поразки на українському фронті. Із серпня по листопад Україна звільнятиме Донбас. У районі листопада-грудня Україна може звільнити південь, Херсонську область, та розпочати процес підготовки до звільнення Криму зимою 2022−2023 років», — прогнозує астролог.

На думку Урануса, восени росія, швидше за все, запросить переговори і запропонує якісь мирні угоди.

«Але на це не варто йти, інакше через 9−10 років почнеться нова війна з росією, ще страшніша і руйнівна, і війна 2022 року виявиться просто розвідкою боєм. Довгостроковий прогноз показує, що якщо не довести цю війну до кінця, до поразки росії, до падіння путінської влади, якщо цей конфлікт буде заморожено, якщо не буде повернуто всі захоплені території, то Україна перестане існувати протягом 10 років через нову війну», — попереджає він.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи спрогнозували, що чекає в серпні на президента України Володимира Зеленського.

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