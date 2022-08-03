Як перевірити вершкове масло на натуральність: 4 випробувані способи

Вершкове масло дуже корисне, адже містить вітаміни A, K та Е, покращує всмоктуванню жиророзчинних вітамінів — A, E, D і є джерелом ненасичених жирних кислот, які гарно впливають на судини. До всього це незамінний продукт на столі українців. Однак часто на полицях магазинів можна знайти не дуже якісний продукт, який тільки називають маслом.

Як же перевірити придбане вами масло на якісь?

Існують одразу чотири способи, про які розповів ресурс ukr.media.

Спосіб 1. Заморозьте вершкове масло, потім дістаньте і спробуйте розрізати його ножем. Якщо воно буде ідеально піддаватися, то перед вами скоріше не масло, а маргарин з великою кількістю рослинних олій. Справжнє вершкове масло при нарізанні буде кришитися і ламатися.

Спосіб 2. Покласти шматочок масла у ємкість, залити окропом і дочекатися повного розчинення. Якісне вершкове масло дасть воді молочний відтінок, а на поверхні буде молочний жир, а не плівка рослинної олії.

Спосіб 3. Зверніть увагу на наявність вологи і колір після того, як дістанете масло з морозилки. У справжнього продукта на поверхні утворюються краплі води. Жовтуватого ж кольору якісне масло набуває за кімнатної температури.

Спосіб 4. Добре розігрійте сковороду і киньте шматочок масла. Справжнє масло буде пахнути молоком і пінитися.

А що приготувати з якісним вершковим маслом, знає кожна господиня. Наприклад, з його допомогою можна спекти ароматний пиріг з малиною.

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