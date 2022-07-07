Літо — час ягід, зокрема, малини, коли любителі солодкого починають заготовляти варення або ж тішать себе смачною випічкою.

Рецепт «чарівного торта» з малиною пропонують автори telegra.ph.

Інгредієнти (для форми 30×11 см): Малина (або ягідна суміш) — 200 г;

Борошно — 115 г;

Молоко — 500 мл;

Вершкове масло — 125 г;

Яйця — 4 шт.;

Вода — 1 ст. л.;

Цукор — 150 г;

Упаковка ванільного цукру — 1 шт.;

Сіль — 1 щіпка;

Цукрова пудра — для посипання.

Приготування: Розтопити вершкове масло в каструлі, зняти з вогню.⠀

Збити яєчні жовтки, воду, цукор та ванільний цукор до вершкового стану за допомогою міксера, а потім повільно додати рідке масло.

Додати борошно та сіль, продовжувати помішувати близько 2 хвилин.

Перемішуючи, влити молоко.

Добряче збити яєчні білки та вмішати у тісто.

Викласти малину на дно форми для випікання, змащеної маслом та застеленої пергаментом, а потім залити тістом і випікати у попередньо розігрітій до 150 градусів духовці близько 75 хвилин. Якщо верхівка надто рано темнішає — прикрити фольгою.⠀

Дати пирогу охолонути у формі приблизно 30 хвилин, потім поставити у холодильник на 1 годину.

Перед подачею посипати цукровою пудрою.

Раніше суддя шоу «МайстерШеф» Володимир Ярославський поділився рецептом панна кота з малиновим желе.

Фото https://telegra.ph

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