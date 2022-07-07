Пиріг із малиною: смак — чарівний
Літо — час ягід, зокрема, малини, коли любителі солодкого починають заготовляти варення або ж тішать себе смачною випічкою.
Рецепт «чарівного торта» з малиною пропонують автори telegra.ph.
Інгредієнти (для форми 30×11 см):
- Малина (або ягідна суміш) — 200 г;
- Борошно — 115 г;
- Молоко — 500 мл;
- Вершкове масло — 125 г;
- Яйця — 4 шт.;
- Вода — 1 ст. л.;
- Цукор — 150 г;
- Упаковка ванільного цукру — 1 шт.;
- Сіль — 1 щіпка;
- Цукрова пудра — для посипання.
Приготування:
- Розтопити вершкове масло в каструлі, зняти з вогню.⠀
- Збити яєчні жовтки, воду, цукор та ванільний цукор до вершкового стану за допомогою міксера, а потім повільно додати рідке масло.
- Додати борошно та сіль, продовжувати помішувати близько 2 хвилин.
- Перемішуючи, влити молоко.
- Добряче збити яєчні білки та вмішати у тісто.
- Викласти малину на дно форми для випікання, змащеної маслом та застеленої пергаментом, а потім залити тістом і випікати у попередньо розігрітій до 150 градусів духовці близько 75 хвилин. Якщо верхівка надто рано темнішає — прикрити фольгою.⠀
- Дати пирогу охолонути у формі приблизно 30 хвилин, потім поставити у холодильник на 1 годину.
- Перед подачею посипати цукровою пудрою.
Раніше суддя шоу «МайстерШеф» Володимир Ярославський поділився рецептом панна кота з малиновим желе.
Фото https://telegra.ph76
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