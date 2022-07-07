34.90 / 35.73 35.54 / 36.72
Київ: +21
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Пиріг із малиною: смак — чарівний

18:14 7 липня 2022
Пиріг з малиною

Літо — час ягід, зокрема, малини, коли любителі солодкого починають заготовляти варення або ж тішать себе смачною випічкою.

Рецепт «чарівного торта» з малиною пропонують автори telegra.ph.

Інгредієнти (для форми 30×11 см):

  • Малина (або ягідна суміш) — 200 г;
  • Борошно — 115 г;
  • Молоко — 500 мл;
  • Вершкове масло — 125 г;
  • Яйця — 4 шт.;
  • Вода — 1 ст. л.;
  • Цукор — 150 г;
  • Упаковка ванільного цукру — 1 шт.;
  • Сіль — 1 щіпка;
  • Цукрова пудра — для посипання.

Приготування:

  • Розтопити вершкове масло в каструлі, зняти з вогню.⠀
  • Збити яєчні жовтки, воду, цукор та ванільний цукор до вершкового стану за допомогою міксера, а потім повільно додати рідке масло.
  • Додати борошно та сіль, продовжувати помішувати близько 2 хвилин.
  • Перемішуючи, влити молоко.
  • Добряче збити яєчні білки та вмішати у тісто.
  • Викласти малину на дно форми для випікання, змащеної маслом та застеленої пергаментом, а потім залити тістом і випікати у попередньо розігрітій до 150 градусів духовці близько 75 хвилин. Якщо верхівка надто рано темнішає — прикрити фольгою.⠀
  • Дати пирогу охолонути у формі приблизно 30 хвилин, потім поставити у холодильник на 1 годину.
  • Перед подачею посипати цукровою пудрою.

Раніше суддя шоу «МайстерШеф» Володимир Ярославський поділився рецептом панна кота з малиновим желе.

Фото https://telegra.ph

76

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

огірок

Дайте огіркам у липні це підживлення: вони не жовтітимуть та будуть родити до осені (відео)

Беру пакет і відбілюю білу білизну: легкий спосіб повернути білизну білим речам, що посіріли (відео)

Беру пакет і відбілюю білу білизну: легкий спосіб повернути білизну білим речам, що посіріли (відео)

Кабачки

Завжди підгодовую так кабачки в липні, і вони рясно плодоносять без зупинки (відео)

Пральна машина

Додайте сіль у пральну машину, і ефект вас просто приголомшить: порада від автора «прання з пакетом» (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.