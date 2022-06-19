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Полуничне масло зробить будь-яку випічку неймовірно смачною: простий рецепт

17:18 19 червня 2022
Полуниця

Полуниця може прикрасити не лише випічку, наприклад, паляницю за рецептом судді «МайстерШефа» Екотора Хіменеса-Браво, а й додати нових барв вершковому маслу. Яке, до речі, також можно використовувати у випічці. Або просто намащувати полуничним маслом тости чи млинці, або заправити кашу.

Як стверджує ресурс «Шуба», для приготування такого масла потрібні лише три інгредієнти.

Складові (на 6 порцій):

  • Масло вершкове — 200 г;
  • Полуниця — 180 г;
  • Цукор — 40 г.

Автори рецепту рекомендують брати якісне масло, адже від нього залежить вершкова складова смаку. У якості підсолоджувача можна використовувати не лише цукор, а й цукрову пудру або мед. Полуниця ж має бути соковитою, солодкою та спілою.

Раніше кулінарка Юлія Сімончук поділилася своїм рецептом рулету з полуницею.

Фото Pixabay

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