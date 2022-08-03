Легендарного хокеїста Гашека звинуватили у фашизмі через Україну: Домінатор гідно відповів

Дворазовий володар Кубка Стенлі, олімпійський чемпіон-1998 чех Домінік Гашек потрапив у делікатну ситуацію. Легендарний хокеїст погодився дати інтерв'ю російському телеканалу «Матч ТВ», але побачивши відповіді Домінатора (до речі, який виступав у росії за «Спартак» у 2010−2011 роках) на заздалегідь надіслані питання, журналісти відмовилися видавати їх в ефір.

Утім, чеський сайт isport.cz все ж таки опублікував інтерв'ю Гашека в повному обсязі, після чого стало зрозуміло, що так налякало представників країни-агресора.

«Чому я хочу заборонити всім громадянам Чехії працювати у росії? -написав Гашек у відповідь на запитання «Матч ТВ». - Робота, за визначенням, створює цінність. Це означає, що чеські громадяни своїми труднощами створюють цінності для російської держави. Цим вони автоматично підтримують російську державу та її агресію проти нашого союзника, демократичної України, куди ви вторглися військовим шляхом.

Я не пропоную саджати за ґрати всіх, хто працюватиме в росії, на 15 років. Я використав це лише в якості прикладу. Якби це повністю залежало від мене, я дав би десь від 2 до 20 років. Це питання для обговорення та відповідальних людей, які розробляють та ухвалюють закони. У будь-якому разі це закон, який збереже багато людських життів наших союзників і, швидше за все, наших співгромадян.

Я ніколи ніде не казав, що вважаю росіян фашистами. Я лише одного разу використав слово «фашизм» у відповіді, де цитував особу, якій відповідав (і теж поставив його там у лапках), але спочатку поговоримо про те, що таке фашизм. Серед його основних рис — мілітаризм, сильний лідер біля керівництва державою, націоналізм, тобто перевага своєї нації над іншими, та ворожість до іноземців. Фактом є те, що російська федерація витрачає на озброєння найбільше або майже більше за всіх країн світу пропорційно кількості населення та ВВП.

Факт також, що на чолі російської держави тривалий час перебуває особа, яка стоїть майже над законом, яка визначає закони, яка впливає на державні й не лише на державні ЗМІ. І те, що на чолі російської держави стоїть людина, яка часто заважає людям збиратися, публічно її критикувати та багато іншого, теж правда. І націоналізм, тобто слова, з яких відчувається певна перевага над українською нацією від політичних та медійних представників вашої країни, я також часто чую. Це означає, що політика вашої країни випромінює багато форм фашизму.

Ви вважаєте, що я фашист із такими заявами? Я однозначно за людину на чолі країни, яку не можна обирати на тривалий термін, яка не повинна впливати на державні ЗМІ та не повинна забороняти іншим громадянам критикувати свою особу та публічно збиратися. Я завжди критикуватиму, якщо наша нація чи навіть окрема людина підніметься над громадянами чи нацією іншої країни. І я хочу, щоб наше озброєння було лише для захисту нашої країни або для захисту союзника, що атакується. Ми ніколи не повинні нападати на чужу країну, щоб завоювати її територію для нашої власної вигоди. Тож жодних рис фашизму в собі я не знаходжу".

Після публікації інтерв'ю представники «Матч ТВ» жодних коментарів не давали, просто «забившись у нору». А сильні слова легенди хокею все ж таки пролунали, нехай і не в ефірі пропагандистів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російський журналіст назвав досягнення великого Валерія Лобановського «найчистішою вигадкою».

337

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter