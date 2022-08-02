HIMARS'ам нудьгувати не доведеться: США відправляють в Україну ще десятки тисяч снарядів

В Україну прибули ще 4 реактивні системи залпового вогню HIMARS, яких так бояться російські окупанти. Про прибуття високоточної далекобійної зброї повідомив міністр оборони Олексій Рєзніков.

«4 додаткові HIMARS прибули в Україну. Я вдячний президенту США Джо Байдену, міністру оборони США Ллойду Остіну та громадянам Штатів за зміцнення української армії. Ми довели, що ми вмілі оператори цієї зброї. Звук залпу HIMARS став головним хітом цього літа на передовій», — написав Резніков у Twitter.

Окрім HIMARS, Україна отримала німецькі далекобійні РСЗВ MARS II.

«В Україну прибув третій брат Long Hand Family („родина довгої руки“ — ред.) — РСЗВ MARS II з Німеччини.

Дякую Німеччині та особисто моїй колезі міністру оборони Крістіні Ламбрехт за ці системи. Наші артилеристи вітають німецьких партнерів», — повідомив Резніков у Twitter.

До узгодженого 17-го пакету західної допомоги Україні включено також 75 тисяч снарядів для 155-мм артилерії та снаряди для РСЗВ HIMARS. Їхня кількість не уточнюється.

Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що зараз Київ отримує зброї лише для виконання завдань оборонної операції, щоб зупинити супротивника, але не наступати та просуватися уперед.

Нагадаємо, радник міністра оборони Олексій Копитько неодноразово зазначав, що процес постачання сучасної західної зброї в Україну тривалий та дуже непростий. Він проходить за кадром і часто від самої домовленості до конкретного постачання проходить тривалий час. Крім того, потрібно навчити українських військових ефективно застосовувати нове озброєння.

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