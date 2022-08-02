Перекидання російських підрозділів на Херсонщину багато експертів пояснюють підготовкою росіян до наступу на півдні. Нещодавно про це говорив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.



Водночас австрійський військовий аналітик Том Купер вважає, що росіяни не мають сил прорвати українські позиції та дійти до Запоріжжя. Про це він заявив в інтерв'ю «Суспільному».



На думку Купера, навіть якщо росіяни розмістять десять БТГ й ті будуть укомплектовані на 80−90% їхньої чисельності, це все одно замало, щоб наступати на великі міста.

Купер вважає, що логічно для росіян було б обійти стару лінію фронту на Донбасі з півдня та дійти до Авдіївки з заходу. Але на це вони теж не мають сил.

«Але це не означає, що вони не підуть в атаку. Ми маємо справу з кимось абсолютно ірраціональним. Путін вважає себе великим стратегом та військовим командиром, тому штовхає на безглузді дії своїх генералів, а вони штовхають підлеглих. Не виключено, що він має намір видати такий наказ. Але з воєнної точки зору в наступі немає логіки», — зазначив аналітик.

Купер вважає, що для ЗСУ на окупованих територіях ідеальним поєднанням було б поразка російських складів з боєприпасами та ліній постачання окупантів. Після цього росіяни будуть неспроможні оновити запаси й відповідно воювати далі.

«Якщо Україна знищуватиме мости та склади, даватиме їм два-три дні на ремонт і знову в них влучатиме, то у росіян просто закінчаться запаси. Це може продовжуватись тижнями, але потім дозволить атакувати. Тоді до Херсона легше дістатися з заходу, з півночі чи звідки завгодно», — уточнив експерт.

Він зазначив, що вже зараз російська 49-а загальновійськова армія, 22-й армійський корпус відрізано від постачання. Раніше вони отримували 90% боєприпасів, продовольства, води, пального через Антонівський автомобільний та залізничний мости.



Купер також зазначив, що в України ще замало західної зброї, щоб переломити ситуацію на фронті на свою користь.

«Україна отримала близько чверті того, що, за її словами, їй потрібно для перемоги у війні. Я вважаю, що потрібно ще приблизно стільки, скільки ви вже отримали, щоб остаточно зупинити росіян», — уточнив аналітик.



На запитання журналіста, чи можуть ЗСУ використовувати HIMARS для знищення російських кораблів, Купер відповів, що теоретично HIMARS здатний влучити у корабель.

Але, на його думку, зараз Україна має інші пріоритети — цілити по мостах і тримати їх під тиском. У Києва ще мало HIMARS, кожен з них важливий.

Те, що російські кораблі Чорноморського флоту одержують 8 або 12 крилатих ракет «Калібр» тільки з заводу та цілять по Україні, не впливає на ситуацію на передовій, вважає Купер.

«Вони втратили багато морських піхотинців у Маріуполі, Миколаєві, Вознесенську і тому не можуть висадити зараз десант в Одесі чи на півдні. Вони можуть лише намотувати кола та й все», — уточнив експерт.

Він також додав, що як тільки Україна отримає достатню кількість HIMARS, наприклад, 100 з лишком, з достатнім запасом ракет, тоді можна буде думати про те, щоб завдати удару по Севастополю або по кораблях у морі.



Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Київ отримав 4 додаткові РСЗВ HIMARS, а також німецькі далекобійні РСЗВ MARS II. Крім того, найближчим часом очікується 75 тисяч снарядів для 155-мм артилерії та снаряди для HIMARS.

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