Командувала артилерією бойовиків: знищено колишню підполковницю МВС, яка зрадила Україну і перейшла на бік ворога

Українські військові ліквідували відому зрадницю України — псевдополковницю, колишню міліціонерку та командира реактивного актилерійського дивізіону 3 омсбр Ольгу Качуру (позивний Корса").

За словами українського офіцера Анатолія Штефана, Качура «зробила „крок доброї волі“ — офіційно денацифікувалася та демілітаризувалася».

Качура є фігурантом бази ресурсу «Миротворець», адже ще в 2014 році камуфлюючись під ЗСУ, завдавала ударів по мирному населенню Донбасу.

Відомо, що вона померла у госпіталі від отриманих численних поранень.

«Карма дістала і її. Так буде з кожним зрадником!!!», — зазначає ресурс СтратКом ЗСУ.

«Качура Ольга Сергіївна — підполковник міліції в запасі. Звільнена з органів внутрішніх справ в лютому 2011 року. Остання посада — заступник начальника відділу — начальник штабу Кіровського райвідділу Донецького міськуправління міліції. Колишні товариші по службі характеризують її як рідкісну „тварюку“, любительку спиртного», — охарактеризував загиблу колишній начальник міліції Донецької області В'ячеслав Аброськін.

За його словами, під її керівництвом у 2014−15 роках здійснювалися обстріли мирних жителів Дебальцевого і знищення міста, в тому числі і напередодні зустріч Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Нагадаємо, 2 серпня, коли в росії відзначали День десантника, бійці Збройних сил України ліквідували в Україні ще одного з представників цього роду військ, 27-річного уродженця міста Грязовця Вологодської області, єфрейтора Олександра Астраханцева.

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