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Україна

Молодий «десантувався» на цвинтар: ЗСУ ліквідували єфрейтора рф, який одружився перед відправкою в Україну (фото)

10:22 3 серпня 2022
Молодий «десантувався» на цвинтар: ЗСУ ліквідували єфрейтора рф, який одружився перед відправкою в Україну (фото)

Вчора, 2 серпня, в росії відзначали День десантника. Якраз до «свята» бійці Збройних сил України ліквідували ще одного з представників цього роду військ, 27-річного уродженця міста Грязовця Вологодської області, єфрейтора Олександра Астраханцева.

Про це пише засновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе у Facebook.

«Ну і до фіналу святкового заходу з приводу дня ПДВ, найсвіжіший некролог російського десантника. Сьогодні, 2 серпня, стало відомо, що в Україні ліквідовано 27-річного уродженця міста Грязовця Вологодської області, єфрейтора Олександра Астраханця», — пише Комахідзе.

Єфрейтор Астраханцев

При цьому він звертає увагу на те, що вдома у загиблого окупанта залишилася молода дружина Валентина Морозова — судячи з постів у соціальній мережі, єфрейтор одружився перед «поїздкою» в Україну.

Весільне свято

У свою чергу «злі» язики українців зазначають, що єфрейтор і справді був «фанатом ВДВ» — навіть одружився у тільнику. Крім того, «радіють» за молоду дружину — їй після виплати «гробових» за чоловіка напевно буде на чому їздити на цвинтар.

Нагадаємо, раніше в боях було ліквідовано і 22-річного колишнього донеччанина Володимира Зінченка з позивним «лейтенантом», який був випускником «Донецького вищого загальновійськового командного училища» у тимчасово окупованому Донецьку.

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