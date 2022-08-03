В бою на Донеччині загинув офіцер 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського Володимир Гунько («Кузьма»). У лавах Збройних сил України він служив від 2014 року, боронячи Іловайськ та Широкине. Трагічну звістку повідомила волонтерка Марина Соколова.

«31 липня в Бахмуті. Найкращий Вова. Як ніхто добрий і справедливий. Він допомагав всім і завжди. Майже 2 місяці шукав підрозділ, їздив до хлопців чи не щотижня, шукав зниклих побратимів. Організовував похорон Жоржу. І 1,5 місяці від добивався переводу в 58 бригаду.

Добився. 23 липня приїхав в Бахмут. 31-го загинув. Вижив в Іловайську 2014, Широкіному 2015.

Найкращий Вова України. Прощання відбудеться у Києві. Про точний час і місце повідомимо згодом. Похоронений він буде у Вінницькій області".

У свою чергу кохана дівчина воїна додала, що це були найкращі два роки її життя.

«Мій світ зупинився. Моє серденько, мій любий і коханий Вова загинув. Я не вірю навіть, що я це пишу. Мій біль більше ніж я сама, — написала Оксана Боркун. - Я не знаю жодної кращої людини. Я не маю слів. Вчора його дістали із під завалів. Я тільки зустріла його, зразу зрозуміла, що це найкращий чоловік в світі. Його очі завжди так сяяли. В них буяла енергія життя всього світу. Як же сильно він любив своїх друзів. Дорогі мої, забрали в нас Вову. Ми зараз домовляємся про прощання в Києві в Михайлівському соборі на завтра, час напишемо пізніше. Потім повезем його на його рідну землю. Приїдьте попрощатись, хто зможе. Мій мозок відмовляється розуміти. Це самі жахливі дні мого життя. Ми були насправді щасливі ці два роки».

Нагадаємо, днями на фронті загинув також Герой України Олександр Кукурба з Івано-Франківської області.

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