Загинув, захищаючи небо батьківщини: у мережі повідомили про смерть Героя України Олександра Кукурби

У вівторок, 26 липня, під час бойових дій загинув Герой України Олександр Кукурба з Івано-Франківської області.

Про загибель 28-річного льотчика повідомили у Нижньовербізькій сільраді. Військовий був родом з села Верхній Вербіж.

«З сумом можемо офіційно сповістити, що 26 липня 2022 року, захищаючи небо України, загинув Олександр Васильович Кукурба, 1994 р.н., уродженець с. Верхній Вербіж — український військовослужбовець, майор, начальник розвідки штабу 299-ої бригади тактичної авіації Збройних сил України, Герой України», — йдеться у повідомленні.

Майор Кукурба був начальником розвідки штабу 299-ої бригади тактичної авіації Збройних сил України.

У квітні 2022 року Олександр Кукурба отримав звання Героя України. 6 липня за особисту мужність та самовіддані дії майора нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.

У рідному селі загиблого Героя України 27−29 липня — дні жалоби.

Нагадаємо, 23 липня загинув командир 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу полковник Віталій Гуляєв.

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