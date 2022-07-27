38.95 / 40.11 39.20 / 40.58
Київ: +23
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Загинув, захищаючи небо батьківщини: у мережі повідомили про смерть Героя України Олександра Кукурби

18:11 27 липня 2022
Олександр Кукурба

У вівторок, 26 липня, під час бойових дій загинув Герой України Олександр Кукурба з Івано-Франківської області.

Про загибель 28-річного льотчика повідомили у Нижньовербізькій сільраді. Військовий був родом з села Верхній Вербіж.

«З сумом можемо офіційно сповістити, що 26 липня 2022 року, захищаючи небо України, загинув Олександр Васильович Кукурба, 1994 р.н., уродженець с. Верхній Вербіж — український військовослужбовець, майор, начальник розвідки штабу 299-ої бригади тактичної авіації Збройних сил України, Герой України», — йдеться у повідомленні.

Майор Кукурба був начальником розвідки штабу 299-ої бригади тактичної авіації Збройних сил України.

У квітні 2022 року Олександр Кукурба отримав звання Героя України. 6 липня за особисту мужність та самовіддані дії майора нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.

У рідному селі загиблого Героя України 27−29 липня — дні жалоби.

Нагадаємо, 23 липня загинув командир 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу полковник Віталій Гуляєв.

577

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

огірки

Терміново дайте огіркам та помідорам соду у липні: збиратимете врожай відрами до осені

Ростислав Поточняк

Помер знаменитий український футболіст, якого не зміг переманити сам Лобановський

Огірки

Ви не повірите, але це підживлення без добрив наприкінці липня дійсно змусить ваші огірки, помідори та перці плодоносити, як скажені (відео)

Сергій Фурса

Валютні перипетії: Сергій Фурса розповів, яким буде курс долара та євро, чи не збанкрутують банки через війну

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту