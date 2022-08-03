Чи зараховується працівнику до стажу період військової служби: юрист відповів на актуальні запитання

Зараз багато українців зіштовхнулись із проблемою — їхня трудова книжка обгоріла внаслідок бойових дій, або ж її загубили на підприємстві (нагадаємо, Пенсійний фонд оновив Порядок надання в електронній формі відомостей про трудову діяльність працівника). Що робити в такому випадку? Відповідь на це та інші актуальні запитання щодо організації праці дав адвокат Ігор Ясько.

— Якщо трудова книжка (вкладка до неї) стала непридатною (обгоріла, розірвана, забруднена і та інше), то власник або уповноважений ним орган за останнім місцем роботи видає працівнику дублікат трудової книжки (вкладка до неї), — пояснює адвокат. — При цьому на першій сторінці трудової книжки, що стала непридатною, робиться надпис «Замість видано дублікат», а книжка повертається її власнику. При працевлаштуванні на нове місце роботи працівник зобов’язаний пред’явити дублікат трудової книжки.

— Чи зберігається право на щорічну відпустку за демобілізованим працівником?

— Так. Після повернення на роботу демобілізований працівник має право на щорічну відпустку. Оскільки положенням статті 82 КЗпП України встановлено, що до стажу роботи, який дає право на щорічну основну відпустку, зараховується, зокрема, час, коли працівник фактично не працював, але за ним, згідно із законодавством, зберігалося місце роботи (посада). Таким чином, період військової служби зараховується працівнику до стажу, який дає йому право отримати щорічну відпустку за місцем роботи.

— До підприємства надійшов е-лікарняний на мобілізованого працівника. Чи потрібно підприємству оплачувати цей листок непрацездатності?

— Ні. Оскільки мобілізований працівник обліковується у військовій частині, де йому й оплатять е-лікарняний. На підприємстві за працівником, призваним на військову службу, не зберігається середній заробіток на весь період служби (статті 119 Кодексу законів про працю України), тому оплачувати цей лікарняний не потрібно.

— Чи можна відкликати працівника із відпустки без збереження заробітної плати?

— Ні не можна. Ст. 79 КЗпП України та ст. 12 Закону України «Про відпустки» встановлено, що відкликати працівника з відпустки можна лише тоді, коли йому надано щорічну відпустку.

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