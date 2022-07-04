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Мають бути всі сторінки трудової книжки із записами: в Україні оновили порядок надання відомостей в ПФУ

17:21 4 липня 2022
Трудова книжка

Пенсійний фонд оновив Порядок надання в електронній формі відомостей про трудову діяльність працівника (зміни стосуються також «ФОПів» та самозайнятих осіб). Документ набуде чинності за 10 днів з дня його офіційного опублікування, повідомляє Ліга.

Такі відомості подаються у будь-який період протягом п'яти років з дня набрання чинності змінами до законодавства про запровадження обліку трудової діяльності в електронній формі (це сталося 10 червня 2021 року), з урахуванням першочерговості надання та опрацювання відомостей про трудову діяльність осіб, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 2 та менше років, а також про трудову діяльність осіб за період до 1 липня 2000 року.

Відомості про трудову діяльність працівника подаються до територіального органу ПФУ або через вебпортал електронних послуг ПФУ в електронній формі з обов'язковим накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Робити це може сам працівник, і страхувальник чи представник страхувальника, якому керівником страхувальника делеговані відповідні повноваження.

Через вебпортал електронних послуг ПФУ відомості подають в електронній формі у вигляді XML-файлу, а за періоди до 10.06.2021 року — одним із наступних способів:

  • за допомогою копій, передбачених законодавством, документів, виготовлених шляхом сканування;
  • в оцифрованому вигляді — шляхом створення відповідного електронного запису в електронному кабінеті страхувальника або застрахованої особи на веб-порталі електронних послуг ПФУ, до якого додаються скановані копії документів, на підставі яких створюється запис.

Скановані копії виготовляються у кольоровому форматі з оригіналів трудової книжки та документів про стаж, і мають містити всі сторінки трудової книжки, до яких було внесено записи.

Відомості про трудову діяльність працівника надаються одноразово. Повторно надають відомості про трудову діяльність у разі виправлення записів у разі виявлення неправильного чи неточного запису про періоди роботи за періоди страхового стажу після 1 липня 2000 року або створення неправильного чи неточного електронного запису в електронному кабінеті страхувальника чи застрахованої особи на веб-порталі електронних послуг ПФУ.

Нагадаємо, раніше юристи порадили українцям під час війни зробити нотаріально засвідчені копії всіх важливих документів, включаючи і трудову книжку (якщо вона видана вам у паперовому вигляді).

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