Як продати чи здати в оренду житло, коли ви за кордоном: поради експерта

Багато власників житла з різних регіонів України виїхали за кордон або збираються виїхати, однак мають бажання здавати своє житло в оренду. Цей процес юридично не простий. Водночас багато рієлторів готові допомогти в цьому питанні.

Як це оформити юридично грамотно, розповів адвокат із нерухомості Ігор Бузовський:

— Спосіб перший: власник житла видає на конкретну особу нотаріально посвідчену довіреність із повноваженням розпоряджатися своїм житлом шляхом здавання його в оренду. Проблема в тому, що в такій довіреності має бути прописано дуже багато чітких та конкретних повноважень, розподілена відповідальність, визначені основні умови майбутнього договору оренди. Фактично, то має бути договір у формі довіреності, однак органи нотаріату позбавлені можливості включити в довіреність всі елементи договору.

Спосіб другий: рієлтор відправляє власнику електронну копію договору «Про управління майном» разом із проєктом договору оренди, який він буде надалі укладати, власник його підписує та передає кур’єром або поштою рієлтору. До речі, підписати його можна навіть дистанційним способом (його було розроблено мною ще під час пандемії). В такому договорі чітко прописані права та обов’язки сторін, розмежована відповідальність, передбачена конкретна плата за надання послуги з управління майном, а рієлтор має всі повноваження на таку діяльність.

За словами адвоката, ще одним актуальним питанням серед українців є те, як продати квартиру, коли ти перебуваєш за кордоном. Особливо тоді, коли продаж житла набув терміновості.

— Найпростіший варіант: видати в консульській установі України довіреність з повними повноваженнями на продаж квартири, передати її в Україну та доручити продаж родичу або особі, якій ви повністю довіряєте, — пояснює адвокат. — Така довіреність буде діяти два місяці без необхідності підтвердження її чинності. Але й тут є моменти. Так, зразок такої довіреності варто взяти в українського нотаріуса за місцем розташування квартири. Бажано, щоб це був саме той нотаріус, який посвідчуватиме угоду. Саме він і внесе іноземну довіреність в український реєстр довіреностей.

В довіреності варто одразу передбачити максимальну кількість повноважень для довіреної особи: комунальні служби, БТІ, банківські установи, податкові органи, ЦНАП, архіви, суди, виконавчі служби тощо.

Ніхто заздалегідь не може передбачити, які обставини можуть виникнути під час підготовки правочину. Перед тим, як починати продаж та пошук покупців, дуже раджу перевірити себе та саму квартиру у нотаріуса або в адвоката на предмет наявних арештів, заборон чи інших проблем. Дистанційно розв'язувати несподівану проблему набагато важче, ніж дізнатися про неї до початку продажу і в штатному режимі підготуватися до угоди.

Після посвідчення довіреності за кордоном, а також і згоди чоловіка/дружини на продаж житла, їх оригінали разом зі всіма оригіналами документів на житло передаються через волонтерів на територію України, а вже потім кур’єрською службою до місця посвідчення договору.

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Фото: pixabay.com

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