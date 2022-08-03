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Пожежа на складі Ozon у Підмосков'ї знищила товари на десятки мільйонів доларів

22:08 3 серпня 2022
Пожежа на складі Ozon у Підмосков&#39;ї

У середу, 3 серпня, в Істринському районі Московської області згорів склад найбільшого в росії інтернет-магазину Ozon. Площа пожежі становила 55 тисяч квадратних метрів. Стовп диму було видно за багато кілометрів. Відбулося обвалення покрівлі на площі 22 тисяч квадратних метрів. Губернатор Московської області Андрій Воробйов заявив, що будівлю складу врятувати не вдасться.

Близько тисячі працівників складу вдалося евакуювати. Постраждали 13 людей. Однак поки що невідома доля ще 24 осіб. Це працівники Ozon. Вони не відзначились після евакуації. Їхні телефони недоступні, але на роботу 3 серпня вони виходили.

Пожежа завдала збитків на суму понад 10 мільярдів рублів. Це 163 мільйони доларів із зайвим за нинішнім курсом.

Поки що основною версією пожежі є навмисний підпал. На думку низки експертів, склад могли підпалити одночасно в кількох місцях.

Проте слідчі органи не виключають і менш кримінальної версії — недотримання техніки безпеки.

На гасіння було кинуто три пожежні вертольоти та пожежний потяг.

У пресслужбі Ozon повідомили, що всі товари, що зберігалися на складі, зняли з продажу. Компанія пообіцяла повернути гроші покупцям, чиї замовлення довелося анулювати, а продавцям виплатити компенсацію.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про пожежу у хостелі на південному заході Москви. Там загинули щонайменше вісім людей.

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