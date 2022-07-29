Вогняна пастка: у Москві вісім людей загинули під час пожежі в хостелі

Вночі 29 липня на південному сході Москви сталася пожежа у хостелі на першому поверсі житлового будинку. Загинули вісім людей. Ще четверо госпіталізовано. Російські ЗМІ повідомляють, що власники хостелу грубо порушили правила пожежної безпеки та встановили ґрати на вікнах.

Мешканці хостелу не змогли вибратися з приміщення на першому поверсі 16-поверхового будинку на Алма-Атинській вулиці. Вогонь встиг поширитися на три кімнати та коридор. Згоріли особисті речі та меблі. Загальна площа пожежі — 150 кв. метрів.

Попередньою причиною займання є несправне електроустаткування. До речі, пожежна сигналізація чомусь не спрацювала.

Повідомляється, що з приводу хостела неодноразово проводилися судові розгляди. За останні три роки власники отримали низку розпоряджень та попереджень. Замість того щоб усунути виявлені проблеми, господарі хостелу реєстрували нові фірми.

Компанія, яка володіє хостелом згідно з документами, зареєстрована лише три місяці тому. У засновника є ще чотири подібні фірми.

Встановлено також, що за адресою хостела зареєстровано 144 мігранти!

За даними екстрених служб Москви, загинули троє росіян та п'ятеро вихідців із країн Середньої Азії. Люди швидше за все отруїлися чадним газом.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про найсильніші лісові пожежі в Німеччині, Чехії та інших країнах Європи.

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