ВСУ зірвали спроби ворога наступати на Донбасі та Півдні України, деморалізовані рашисти відійшли на колишні позиції, — Генштаб

Триває сто шістдесят перша доба російсько-української війни. За цей час втрати російських окупантів перевищили 41 тисячу осіб.



ЗСУ відбили чергові спроби ворога просунутися на Донеччині та на півдні, повідомили у Генштабі.



На Бахмутському напрямку російські загарбники вели штурмові дії в районі Берестового та у напрямках Володимирівка — Яковлівка, Покровське — Бахмут, Володимирівка — Соледар, Відродження — Кодема, Відродження — Зайцеве, Семигір'я — Кодема та Доломітне — Семигір'я. Усі ворожі спроби штурму українські воїни відбили, завдали окупантам шкоди та відкинули назад.

На Авдіївському напрямку противник намагався наступати у напрямках Новоселівка Друга — Красногорівка, Спартак — Авдіївка, Василівка — Красногорівка, Мінеральне — Авдіївка, Донецьк — Піски, але успіху не мав і відійшов.



На Новопавлівському та Запорізькому напрямках усі спроби рашистів просунутися у напрямках Мар'їнки та Білогірки наші захисники звели нанівець.

На Південнобузькому напрямку росіяни вели наступальний бій у бік Білогірки, але їм довелося відійти на старі позиції.

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