Вибухи на околицях Берліна налякали українських біженців: стали відомі перші подробиці (фото)

У Берліні на поліцейському полігоні вибухнув склад боєприпасів. Після цього у берлінському лісі Грюнвальд спалахнула пожежа. Боєприпаси детонували понад годину. На південному заході німецької столиці мешканці довго чули вибухи.

Українські біженці, які зараз перебувають у Німеччині, злякано переписувалися у соцмережах щодо того, що відбувається. Багато хто знову зі страхом згадував те, що їм довелося пережити вдома, коли російські ракети та літаки били по житлових будинках, школах та лікарнях. Їм здавалося, що війна почалася тут.

У Facebook у групі Ukrainians in Berlin адміністратори пояснили ситуацію.

«Дорогі українські друзі у Берліні. Сьогодні вранці було чути багато вибухів на південному заході міста. Ви в небезпеці. Ось звіт із сайту rbb: Лісова пожежа спалахнула після вибуху на місці вибуху поліцейського фугасу у Грюнвальді. Ситуація незрозуміла. На місце події виїхала пожежна бригада. Закрито важливі транспортні магістралі, перервано залізничне сполучення», — йдеться у повідомленні.

Представник пожежної бригади повідомив, що встановлено заборонену зону у радіусі 1000 метрів від полігону через величезну небезпеку вибуху.

Прилеглі дороги повністю закриті, перервано рух поїздів.

На місці працюють понад 120 пожежників. Але через нові вибухи й уламки, що розлітаються, пожежна бригада ще не приступила до гасіння пожежі. Горить 1,5 га лісу.

Відомо, що на складі зберігається до 50 тонн вибухонебезпечних боєприпасів.

Жителів міста закликали тримати вікна та двері зачиненими.

Нагадаємо, у 2021 році в Чехії вибухнув скандал, внаслідок якого з країни було вислано велику кількість російських дипломатів. Чеський уряд знайшов докази причетності росії до підриву складів з боєприпасами у Врбетиці у жовтні 2014 року. Тоді на військових складах у чеському селі вибухнули близько десяти тисяч кілограмів боєприпасів, включаючи ракети середньої дальності. В результаті загинули двоє людей.

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