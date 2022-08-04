Евакуація з вокзалів та магазинів у багатьох містах України: що відбувається

У четвер, 4 серпня, у низці міст на заході України надійшла інформація про можливу провокацію та закладену вибухівку.

Першим про НП у своєму місті повідомив мер Тернополя Сергій Надал. Там з'явилося повідомлення про вибухівку на залізничному вокзалі та у Центральному універмазі.

«Увага! У приміщеннях залізничного вокзалу та Центрального універмагу проводиться евакуація. Там працюють відповідні служби. Є інформація про можливу провокацію та закладену вибухівку», — написав Надал.

Про мінування в інших містах почали повідомляти Telegram-канали.



У Вінниці також надійшла інформація про можливе замінування Центрального ринку та залізничного вокзалу. Людей гучномовцем просять залишити територію.

У Хмельницькому повідомили про три заміновані об'єкти — автовокзал, овочевий ринок та залізничний вокзал.

У Рівному поліція шукає вибухівку на двох вокзалах — залізничному та автовокзалі. Людей евакуювали. Рух громадського транспорту припинено.

«Повідомлення про замінування залізничного, автовокзалу та на вулиці неподалік продуктового ринку в обласному центрі надійшло до поліції сьогодні, четвертого серпня, близько 12:00. На місцях події працюють слідчо-оперативні групи та всі екстерні служби. Вибухотехніки з кінологами обстежують приміщення, яких було евакуйовано громадян, і прилеглі території», — йдеться в повідомленні поліції.

Також повідомляється про мінування у Кропивницькому — на Центральному ринку та в одному з відділень Нової пошти.

Пізніше повідомили, що у Тернополі всі перевірили та не знайшли вибухівки.



Раніше часто повідомлялося про мінування вокзалів та аеропортів, а також інших об'єктів з масовим скупченням людей Українські спецслужби повідомляли, що за хвилею таких масових псевдомінувань стоїть росія, її мета — посіяти паніку та розхитати ситуацію в Україні.

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