Одеський репер Джиган відсвяткував іменини у росії з тортом у вигляді ракети

Поки одні українські зірки зі зброєю в руках захищають державу від ворога та збирають кошти на армію завдяки благодійним концертам, інші спокійно живуть і будують співочу кар’єру у росії, замовчуючи війну. Прикладом останніх став репер з Одеси Джиган, який днями пишно відгуляв 37-річчя. На честь свята дружина співака Оксана Самойлова подарувала йому торт у вигляді ракети, яка виглядає так, наче її запускають у небо. Що цікаво, всередину ракети помістили фігурку — мінікопію Джигана. Відповідні фото подружжя опублікувало в Інстаграмі.

Сам репер таким подарунком був неабияк вражений і не приховував сміху. Що не можна сказати про його земляків з рідної Одеси, які щодня ховаються у бомбосховищах та втрачають рідних і близьких через російські ракети.

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