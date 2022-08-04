Дворазову олімпійську чемпіонку з США засудили в росії до дев'яти років ув'язнення (відео)

У четвер, 4 серпня, хімкінський суд підмосков'я визнав дворазову олімпійську чемпіонку з баскетболу у складі збірної США 31-річну Бріттні Грайнер винною у контрабанді та зберіганні наркотичних засобів і засудив до дев'яти років в'язниці, а також штрафу у розмірі 1 мільйона рублів (16 тисяч доларів), повідомляє championat.com.

Нагадаємо, що в лютому 2022 року американська баскетболістка, яка виступає за незмінного чемпіона росії з 2009 року — УГМК з Єкатеринбурга, прилетіла з Нью-Йорка до Москви і була затримана в аеропорту «Шереметьєво». При проході через зелений коридор Бріттні привернула увагу службового собаки. Після огляду представниками митниці виявили у титулованої спортсменки картриджі з рідиною для куріння, в яких містилося також гашишне масло. З того часу Грайнер була під вартою.

Зазначимо, що на початку липня титулована спортсменка вперше звернулася до президента США і від імені усіх ув'язнених американців попросила допомоги. Майже одразу Держдеп перевів її статус «незаконно затриманої», назвавши справу політизованою. Повідомляється, що США та росія ведуть переговори про обмін ув'язнених, серед яких може бути і Бріттні Грайнер (до речі, лесбіянка).

Додамо, що до переїзду до росії баскетболістка, зріст якої становить 206 см, виступала за клуб «Фенікс Меркюрі», вигравши чемпіонство WNBA у 2014 році. У складі збірної США Грайнер по два рази стала олімпійською чемпіонкою (Ріо-2016 та Токіо-2020) та чемпіонкою світу (у 2014-му та 2018-му). До речі, американка вважалася найоплачуванішою баскетболісткою у світі. Її зарплата в УГМК була близько 2 млн доларів рік.

Бріттні Грайнер була найоплачуванішою баскетболісткою світу

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарного тенісиста Бориса Беккера засуджено до реального тюремного терміну.

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