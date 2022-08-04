Розвідка США має інформацію про те, що росія намагається підробити докази про вибухи в Оленівці

Американські спецслужби вважають, що росія намагається сфабрикувати докази щодо удару по колишній виправній колонії № 120 у селищі Оленівка, яке знаходиться під контролем самопроголошеної «ДНР». Згідно з розвідданими, що є у США, Москва намагається створити враження, що відповідальність за атаку, в результаті якої понад 50 людей загинули, несе Україна.

Як повідомляє CNN з посиланням на високопосадовця з Вашингтона, ім'я якого на його прохання не називається, є всі підстави думати, що російська сторона спробує представити все так, ніби удару по колишній колонії було завдано американськими HIMARS .

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш 3 серпня заявив, що організація готує групу експертів для розслідування загибелі українських військовополонених у Єленівці. Гутерріш наголосив, що фахівцям необхідний безперешкодний доступ, який мають забезпечити обидві сторони конфлікту.

Уряд України ще в день удару по Оленівці закликав ООН та Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) відправити туди інспекцію.

Через деякий час Міноборони Росії заявило, що офіційно запросило експертів ООН та МКЧХ для проведення об'єктивного розслідування. МКЧХ стверджує, що не отримав відповіді на свій запит відвідати колонію.

Територію колишньої виправної колонії було обстріляно 29 липня. Там утримувалась частина українських військовослужбовців, яких вивезли в полон з території «Азовсталі» у середині травня.

Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що потужний вибух на території колонії, де утримувалися українські військовополонені, було здійснено руками бійців ПВК Вагнера без узгодження з Міноборони Росії.

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