До обіду — літо, а після обіду — осінь: прикмети і заборони в день пророка Іллі

Після іменин апостолів Петра і Павла християни східного обряду 2 серпня святкують день пророка Іллі, одного з найбільших старозавітних пророків. Згідно з Біблією, пророк був живим узятий на Небеса — вирушив до Всевишнього на вогняній колісниці.

В ураїнській міфології з ім'ям святого пов'язано багато легенд та вірувань. Наприклад, про те, що Бог доручив пророку боротися з різною нечистістю і з того часу Ілля періодичний носиться по небу за чортами, викликаючи при цьому грім та блискавку. Саме з дня пророка Іллі в Україні часто траплялися так звані горобині ночі — нічні зливи з грозами. Тому святого ще називали Ілля-громовержець.

Існувала легенда, що такої ночі не можна підходити до котів і собак: в них може сховатися нечистий, який намагається втекти в тварині від гніву пророка. А ще щоб не допустити пожежі через грозу, люди в таку негоду запалювали перед образами свічку.

Також в цей день не можна працювати у полі: «Ілля на полі копі лічити».

З Іллі наші предки вже не купалися у водоймах. З цього дня вода зненацька стає холодною. В народі це явщие пояснювали легендою про те, що один із коней вогняної колесниці Іллі, який мчав по небесній дорозі, втратив підкову. Вона впала в річку і охолодила її.

На Іллю починається сезон дощів, закінчується літо. Після цього дня листя на деревах жовтіє, а трава перестає рости. Прислів’я каже: «На Ільїн день до обіду — літо, а після обіду — осінь».

Раніше докладно писали про інші традиції святкування Дня Іллі.

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