Футболіст збірної України присвятив гол у єврокубках тестеві, котрий загинув на війні (відео)

Відразу троє українських футболістів допомогли угорському «Фехервару» розгромити у першому матчі третього відбірного раунду Ліги конференцій «Петрокуб» з Молдови (5:0). Артем Шабанов та Іван Петряк відіграли на «Арені Шошто» у Секешфехерварі усі 90 хвилин, а Євген Макаренко вийшов на заміну на 62-й хвилині.

При цьому 28-річний ексфутболіст «Зорі», «Шахтаря» та «Ференцвароша» Петряк, який надав у своєму будинку в Угорщині притулок біженцям з батьківщини і допомагає ЗСУ, на 66-й хвилині влучним ударом довів рахунок до 4:0 і присвятив свій гол тестю, котрий загинув на війні. Вразивши ворота суперника, Іван продемонстрував футболку з фото вбитого рашистами в Донецькій області родича.

Відеоогляд матчу «Фехервар» — «Петрокуб»

Додамо, що зустріч у відповідь суперників відбудеться 11 серпня в Молдові.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Іван Петряк забив диво-гол і став героєм матчу чемпіонату Угорщини.

Фото ФК «Фехервар»

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