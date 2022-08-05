Смертельна ДТП у Миколаєві: загинув військовий

У п'ятницю, 5 серпня, в Миколаєві, що постраждав при нічних обстрілах, на перетині вулиць Пушкінська і Велика Морська сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів — Chevrolet Aveo і Land Rover Freelander. В останньому перебували військовослужбовці ЗСУ, повідомляє місцевий ресурс.

За інформацією очевидців, автомобіль військових після зіткнення з Шевролетом перекинувся на бік, його водій-військовослужбовець від отриманих травм загинув на місці. Четверо пасажирів автомобіля зазнали травм, але від госпіталізації відмовилися.

На місці ДТП

За попередньою інформацією, Chevrolet Aveo рухався вулицею Великої Морської у бік вулиці Фалєєвської, а Land Rover Freelander — вулицею Пушкінською у бік Інгульського мосту. На перехресті автомобілі зіткнулися.

Учасники ДТП

Слідство триває.

Нагадаємо, наприкінці липня на Буковині в автокатастрофі загинули військовий, його дружина та двоє дітей.

Фото Преступності.нет.

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